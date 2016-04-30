Программа «Части света с Олегом Романовым» за 30.04.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» — это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Давайте попробуем разобрать божий свет на части!

В выпуске:

TTIP и TPP: что это такое и зачем это Обаме?

Хамить, играть в теннис и молиться: а что еще умеют современные роботы?

Американские уличные банды перебираются в Европу: как спастись?

Джоконда, или Мона Лиза, на картине Леонардо да Винчи была гермафродитом;

Открытие итальянцев: во Флоренции нашли гигантскую плиту с этрусскими письменами;

На Тайване обнаружили останки людей раннего железного века — мать и младенца в предсмертных объятьях;

Современное искусство: в Шанхае открылся арт-супермаркет, где продаются упаковки от еды.