Программа «Части света с Олегом Романовым» за 30.04.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» — это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Давайте попробуем разобрать божий свет на части!
В выпуске:
TTIP и TPP: что это такое и зачем это Обаме?
Хамить, играть в теннис и молиться: а что еще умеют современные роботы?
Американские уличные банды перебираются в Европу: как спастись?
Джоконда, или Мона Лиза, на картине Леонардо да Винчи была гермафродитом;
Открытие итальянцев: во Флоренции нашли гигантскую плиту с этрусскими письменами;
На Тайване обнаружили останки людей раннего железного века — мать и младенца в предсмертных объятьях;
Современное искусство: в Шанхае открылся арт-супермаркет, где продаются упаковки от еды.