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Воспоминания узника Бухенвальда. Через что пришлось пройти в одном из крупнейших нацистских лагерей?

21 июня 2025 17:43
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Герой следующего материала – один из последних узников Бухенвальда, который живет в нашей стране. Андрей Иванович Моисеенко. В 15-летнем возрасте его угнали на принудительные работы в Германию, а потом отправили в лагерь смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О непростой судьбе и мужестве – сюжет Анастасии Близнюк.

Воспоминания узника Бухенвальда. Через что пришлось пройти в одном из крупнейших нацистских лагерей?-2

Это место, где стоят постройки, заметно выделяется на фоне ландшафта. Наверху, на плато Эттерсберг, находился один из крупнейших нацистских лагерей – Бухенвальд. 

Андрей Иванович Моисеенко – один из тех, кто прошел через ужасы лагеря смерти. Когда началась война, отца забрали на фронт, а мать вскоре погибла. 15-летний Андрей быстро повзрослел, взял опеку над своими братьями и сестрами. Добывал одежду, еду. И однажды в поиске хлеба наткнулся на немецких солдат, так оказался на принудительных работах в Германии.

Воспоминания узника Бухенвальда. Через что пришлось пройти в одном из крупнейших нацистских лагерей?-4

Андрей Моисеенко, бывший узник Бухенвальда:
Собирали молодежь, взрослых вместе с детьми даже отправляли. Говорит, садись на повозку, поедешь в Германию, заработаешь, приедешь и накормишь. Так я попал в Германию. 

Андрея Ивановича отправили на лейпцигский завод боеприпасов. Пока немецкие рабочие производили оружие, юный остарбайтер убирал в цехах и трудился на складе стройматериалов. 

Андрей Моисеенко:
Приезжали на тачках брать 10-30 наименований, ходил по складу и выдавал. Были все в лагере за колючей проволокой, нас никуда не выпускали. 

Воспоминания узника Бухенвальда. Через что пришлось пройти в одном из крупнейших нацистских лагерей?-6

Молодежь стали подозревать в намеренной порче продукции, вскоре Андрей Иванович оказался в концлагере. Порядковый номер 19-852, несмотря на то, что он состоит из пяти цифр, Андрей Иванович может повторить с точностью. Эти тяжелые воспоминания в памяти навсегда.

Андрей Моисеенко:
Выдавали тебе тюремную, концлагерную одежу, и в барак. Все носили красный треугольник и номер. Из бидона нальют тебе супчика, черпачок или полчерпачка, и с утра до вечера работали. 

Бухенвальд был одним из крупнейших концентрационных лагерей. На фабрике смерти находились около 280 тысяч заключенных. В нечеловеческих условиях узники массово погибали от эпидемий, голода и медицинских опытов. 

Андрей Моисеенко:
Условия, которые там были, никто не поймет сегодня. Невозможно ни рассказать, ни описать, ни показать в кино. До такой степени доводили, что человек был потерян.

Подробности смотрите в видео. 

# Великая Отечественная война

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