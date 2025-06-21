Воспоминания узника Бухенвальда. Через что пришлось пройти в одном из крупнейших нацистских лагерей?

Герой следующего материала – один из последних узников Бухенвальда, который живет в нашей стране. Андрей Иванович Моисеенко. В 15-летнем возрасте его угнали на принудительные работы в Германию, а потом отправили в лагерь смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О непростой судьбе и мужестве – сюжет Анастасии Близнюк.

Это место, где стоят постройки, заметно выделяется на фоне ландшафта. Наверху, на плато Эттерсберг, находился один из крупнейших нацистских лагерей – Бухенвальд. Андрей Иванович Моисеенко – один из тех, кто прошел через ужасы лагеря смерти. Когда началась война, отца забрали на фронт, а мать вскоре погибла. 15-летний Андрей быстро повзрослел, взял опеку над своими братьями и сестрами. Добывал одежду, еду. И однажды в поиске хлеба наткнулся на немецких солдат, так оказался на принудительных работах в Германии.

Андрей Моисеенко, бывший узник Бухенвальда:

Собирали молодежь, взрослых вместе с детьми даже отправляли. Говорит, садись на повозку, поедешь в Германию, заработаешь, приедешь и накормишь. Так я попал в Германию. Андрея Ивановича отправили на лейпцигский завод боеприпасов. Пока немецкие рабочие производили оружие, юный остарбайтер убирал в цехах и трудился на складе стройматериалов. Андрей Моисеенко:

Приезжали на тачках брать 10-30 наименований, ходил по складу и выдавал. Были все в лагере за колючей проволокой, нас никуда не выпускали.