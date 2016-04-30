TTIP и TPP: что это такое и зачем это Обаме?

Новости США. Странное дело: два главных слова современности мало кому известны: да вот хоть и себя спросите, доводилось ли вам их слышать — TTIP и TPP? Про их сокровенный смысл и спрашивать бессмысленно: он известен и понятен хорошо, если десятку людей на планете. Посмотрите сюжет — и у вас появится шанс войти в число обладателей этого тайного знания.

Обидно, когда жизнь — только жалкая черточка между датами рождения и смерти, но если подобное беспокоит обычного человека, то политика тревожит много больше. Ему в силу обязательного тщеславия стократ сильнее не охота остаться в истории простым тире между датами начала и окончания своих каденций.

Том Хэнкс недавно подвел итог президентству Барака Обамы:

«Черный в Белом Доме — это же классно!».

Обама как раз категорически не хочет остаться просто черным, которого на 8 лет занесло на исключительную высоту. Едва избранного, его приняли как мессию: почти молитвенное многотысячное собрание во время инаугурации, Нобелевка, потом европейское турне, собиравшее сотни тысяч, переживающих какое-то религиозное исступление. А в итоге — всего лишь «Черный в Белом Доме»? Ни за что!

Перед уходом Обама остервенело кроит и сшивает

два новых экономических союза — Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство и Транстихоокеанское партнерство.

Барак Обама, президент США:

Это большая честь — стать первым американским президентом, что открывает Ганноверскую ярмарку. Тут есть многое, что доказывает технологические успехи моей страны: электромобиль, распечатанный на 3D-принтере. Я потом спрошу у охраны: а можно я с Ангелой на нем прокачусь? А про TTIP скажу следующее: это торговый мост, по которому свободно потекут товарные потоки от вас к нам и от нас к вам. И всем будет польза: рабочим — законодательная защита, потребителям — более богатый выбор товаров. И природу будем защищать сообща.

В Англии он выступил агитатором против «Брэксита» — ухода Соединенного Королевства из Евросоюза: ЕС нужен именно в качестве коллективного участника Трансатлантического партнерства. Если европейцы разбегутся, как их потом заново собрать? На Острове Обаме было не до политеса, настолько он был поглощен своей сверхзадачей: с одной из встреч чуть было не укатил вместе с принцем Филиппом, бросив королеву-старушку бежать за машиной — служба протокола едва от конфуза спасла. Увертливые европейцы — что в Лондоне, что в Ганновере — много обещали, но как-то нетвердо.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

TTIP — совершенно особенное соглашение. Открылось окно возможностей, и нельзя его упустить. Это шанс завершить глобализацию без ущерба для окружающей среды, общества, потребителя. С другой стороны, хотя мы и любим конкуренцию, но только ту, в которой побеждаем.

Обама искренне смеялся: нет, конкуренция, в которой побеждаете вы, — это совсем не цель нашего TTIP. Цель — сверхдержавное окукливание Первого мира: планетарная метрополия должна оформиться и упразднить власть политиков, учредив власть глобального олигархата.

Кристоф Баутц, организатор протеста против TTIP:

Граждане не хотят и боятся соглашения о партнерстве. От него всем станет лучше, кроме обычных людей. Корпорации получат исключительные права, а обыватель станет беззащитным. Мы создаем новую огромную державу, что раскинется на несколько континентов. В ней будет сильная власть, но совершенно безответственная: править нами будут люди, которых никто не избирал и которых невозможно уволить, — хозяева корпораций.

Главные денежные мешки планеты имеют британское или американское подданство, и эти подданства жирным котам, по правде говоря, уже изрядно жмут.

Национальные государства — это вчерашний день и совершенный анахронизм:

сам Вестфальский мир давно истлел, а его порождение до сих пор почему-то стесняет глобальную торговлю. В новом мире капиталы и производства должны свободно течь туда, где выше норма прибыли: владельцы нескольких сотен мегасостояний больше не враждуют между собой, не затевают мировые войны. Они теперь хотят обустроить себе спокойную заводь в полпланеты, откуда станут володеть и распоряжаться остальной половиной этой самой планеты. И своей половиной, впрочем, тоже, поскольку национальным правительствам оставляют впредь только видимость власти. Как-то так видится будущее Земли конспирологам-разоблачителям — от Сноудена с Ассанжем до Чомски и Фурсова.

Европейским правительствам, впрочем, проблема видится, похоже, в точности так же: главные претензии к TTIP в том, что

в Старом Свете отменяется запрет на взращивание генно-модифицированных культур.

Ослабевает патентная защита, отчего технологии быстро перебегают в Штаты. Наконец, отменяется всякий государственный патернализм, который сберегал культурные особенности в Старом Свете — от феты, хамона и фуа-гра до французского кино и немецкого пивоварения.

За TTIP Обама с европейцами борется уже больше двух лет, но пока впустую: уже даже подобное Транстихоокеанское партнерство успел сладить. Шансы успеть до своего ухода из Белого Дома у первого черного всё еще есть. Хотя в Германии, к примеру, противников TTIP 60%, а сторонников только 20%, и по прочему ЕС приблизительно то же. Творцов прекрасного нового мира редко останавливало сопротивление человеческого материала: белковую протоплазму легко мнут и лепят из нее потом, что в голову взбредет — да хотя бы и мир без Германий и Франций, единым глобалистским общежитием.