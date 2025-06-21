Ситуация в мире, двусторонние отношения и не только – о чём говорили Лукашенко и Келлог

Важный разговор по линии Минск-Вашингтон. Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Президента США по Украине Китом Келлогом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Какие люди у нас!

– My friend!

– Кит! Кто его не знает! Самое медийное лицо. Крис, приветствую тебя! Как ты, жив-здоров? Привет десантникам!