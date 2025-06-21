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Ситуация в мире, двусторонние отношения и не только – о чём говорили Лукашенко и Келлог

21 июня 2025 17:30
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Важный разговор по линии Минск-Вашингтон. Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Президента США по Украине Китом Келлогом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в мире, двусторонние отношения и не только – о чём говорили Лукашенко и Келлог -2

Какие люди у нас! 
– My friend!
– Кит! Кто его не знает! Самое медийное лицо. Крис, приветствую тебя! Как ты, жив-здоров? Привет десантникам! 

Ситуация в мире, двусторонние отношения и не только – о чём говорили Лукашенко и Келлог -4

Разговор прошел во Дворце Независимости с участием белорусской и американской делегаций. В повестке переговоров международная проблематика, ситуация в мире, региональная тематика и двусторонние отношения.

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Ситуация в мире, двусторонние отношения и не только – о чём говорили Лукашенко и Келлог -6

Генерал армии США Келлог отвечал за национальную безопасность в первый президентский срок Дональда Трампа. Осенью 2024 года Келлога выдвинули на пост спецпосланника американского лидера.

# Беларусь-США # Александр Лукашенко

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