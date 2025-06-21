Ситуация в мире, двусторонние отношения и не только – о чём говорили Лукашенко и Келлог

Важный разговор по линии Минск-Вашингтон. Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Президента США по Украине Китом Келлогом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важный разговор по линии Минск-Вашингтон. Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Президента США по Украине Китом Келлогом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Какие люди у нас!
– My friend!
– Кит! Кто его не знает! Самое медийное лицо. Крис, приветствую тебя! Как ты, жив-здоров? Привет десантникам!
Разговор прошел во Дворце Независимости с участием белорусской и американской делегаций. В повестке переговоров международная проблематика, ситуация в мире, региональная тематика и двусторонние отношения.
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Генерал армии США Келлог отвечал за национальную безопасность в первый президентский срок Дональда Трампа. Осенью 2024 года Келлога выдвинули на пост спецпосланника американского лидера.