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Мединский рассказал о провокации Киева с телами солдат РФ

21 июня 2025 17:24
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Мединский рассказал о провокации Киева с телами солдат РФ-0

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Киев пытается распространить историю, согласно которой среди переданных украинской стороне Москвой тел военнослужащих ВСУ якобы есть переодетые в украинскую форму тела российских военных. Об этом пишет РИА Новости.

Украинской стороной подобные действия предпринимаются с целью раскачки общественного мнения Украины и создания искаженного представления касательно пропорций потерь, пояснил Мединский.

Как отмечает политик, Киев для подтверждения заявленного предъявляет тело одного бойца РФ с сохранившимся военным билетом, которое передано России в числе других погибших военнослужащих.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Мединский

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