Большинство поляков хотят пересчёта голосов на президентских выборах – опрос

Какое начало, такой и конец. Хотя вряд ли президентские выборы в Польше можно назвать в полной мере завершенными. Электоральный процесс сопровождался скандалами на всех этапах. Ситуация не изменилась и после, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины поляков не верят в честность и прозрачность избирательной кампании и итогов голосования. Об этом красноречиво говорят данные соцопроса, проведенного европейским аналитическим центром. Жителям страны был задан вопрос: считаете ли вы, что необходимо пересчитать голоса, отданные избирателями во втором туре выборов? Как выяснилось, 61 % респондентов поддержали эту идею. Приводимые аргументы в первую очередь касаются выявленных нарушений в комиссиях, в частности подмены голосов или ошибок в протоколах. Так считают 38 % опрошенных. 23 % убеждены в непрозрачности процесса подсчета. А 42 % поляков считают ответственной за нарушения выигравшую партию «Право и справедливость». Ее обвиняют в организованном мошенничестве, контроле комиссий и манипулировании выборами. Подозрения вызывает и сопротивление пересчету, что люди расценивают как доказательство виновности партии.

Около 20 % респондентов винят национальную избирательную комиссию. По мнению поляков, она была пассивна или предвзята по отношению к нарушениям. Окончательный вердикт о прозрачности голосования вынесет Верховный суд. Решение по этому вопросу принимается в течение 30 дней с момента официального объявления результатов выборов. Таким образом, узнаем о нем уже 2 июля. Напомним, во втором туре президентских выборов победил кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, который всего на 2 % обошел своего соперника – представителя правящей коалиции Рафала Тшасковского.