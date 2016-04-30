Современное искусство: в Шанхае открылся арт-супермаркет, где продаются упаковки от еды

Новости Китая. Китайцы, как говорят, не очень успешны в том, чтобы совершать революционные открытия. Зато если указать им направление, они выработают всю мало-мальски ценную породу, не оставив даже крошки. Касается это и науки, и производства, и вот, как выяснилось, искусства.

Известно, что современное искусство — это чудесное чудо: здесь ничего не стоящие вещи пресуществляются в деньги одним прикосновением.

Известен эксперимент итальянца Мандзони, который продавал объект с названием «Дерьмо художника».

Причем, всё было честно, продавал именно то, что обещал. Брал на вес золота: сейчас это творение считается шедевром контемпорари-арта и стоит около 100 тысяч долларов.

Китайские художники опоздали с изобретением способа превращать пустоту в золото: зато они сумели поставить это превращение на поток.

В Шанхае открылся арт-супермаркет, где продаются упаковки из-под всякой мусорной пищи:

открыл этот магазин классик туземного инсталляции и перформанса. Результат был вполне ожидаем: за мусором в квадрате, за упаковкой от джанк-фуда, чуть очереди не выстраиваются. В самом деле, раз искусством может быть что угодно, раз любая вещь может стать произведением искусства и стоить безумных денег, может, здесь выйдет озолотиться?

Виги Дзин, директор арт-супермаркета:

Эти произведения — зримая оппозиция тотальному и повсеместному консьюмеризму. Все следят за Ху Чженем, каждый мазок его кисти стоит жутких денег, а здесь он превратил в произведение искусства целый супермаркет! Каждый покупатель имеет шанс выиграть в художественную лотерею: кто может знать, какое из творений Ху Чженя станет сокровищем через 20 лет?

Поведение покупателей арт-супермаркета в точности соответствует шаблонам, которые выработаны участниками больших аукционов. Искусство — это не то, что вызывает чувства, катарсис, зыбь на душе. Нет,

шедевр — это то, за что знающие люди просят большие деньги: ведь если они знающие,

значит, в их поведении есть какая-то логика?

Посетитель:

Я тут часто бываю. Сначала подумал, что открыли у самого дома обычный продовольственный. Зашел, поглядел, решил, что издевательство. Но ведь на самом-то деле нет! Это великолепный эксперимент, который измеряет открытость вашей души новому, революционному!

Пикассо, кстати, под старость признавал, что современное искусство есть продукт жизнедеятельности галеристов: они теперь решают, что шедевр, а что нет. И единственным чувством, которым они руководствуются при определении цены — голод. Один шаг оставалось сделать, чтобы довести ситуацию до абсурда. И вот, он совершен.

Главное отличие искусства от объектов профанных заключалось в уникальности: картина и даже продукт пищеварительной работы Мадзони — они существуют в единственном экземпляре. Вот китайский конвейер эту уникальность и производит поточно.

На то, чтобы подобное придумать, провоцировал еще Малевич: отчего бы не штамповать черные квадраты по миллиону штука? Пусть даже они бы начали инфлировать: все равно, довольно долго, даже на тысяче-второй экзмпляров, цена полотна и краски была бы меньшей, чем продажная цена арт-объекта «Черный квадрат».

В общем, сначала умер бог, теперь умерло искусство. В Шанхае ему всадили целофаново-пластиковый кол в сердце.