На Тайване обнаружили останки людей раннего железного века — мать и младенца в предсмертных объятьях

Новости Китая. Китайские поп-археологи продавать свой товар, между тем, научились. По крайней мере, на Тайване. История — это не цепь фактов, а последовательность душераздирающих образов: таков островной подход к древности и древностям. Здесь публике представили останки первопоселенцев Формозы, людей, которые обосновались здесь в раннем железном веке. Чтобы надежнее впечатать образы в память, показали, первым делом, погребенных мать и младенца, заключившими друг друга в неразрывные предсмертные объятия.

Чу Вай-Ли, сотрудник музея натуральной истории:

48 костяков мы нашли в Эн-Хи. Самые жуткие останки — это, конечно, матери с ребенком. Все инструменты датировки дают нам 5 тысяч лет — таков возраст этого праха. Причем, младенец, судя по зубам, был новорожденным или почти новорожденным.

По всей видимости, тайваньцы пятитысячелетней давности были погублены каким-то катаклизмом. Смерть их была внезапной, но не насильственной, не от рук человеческих, во всяком случае. По правде говоря, те давние переселенцы с континента все равно были обречены: позднее случились еще несколько волн колонизации, которые стирали с лица земли островные культуры и людей, которые были их носителями.

Что ж поделаешь: история — это вообще парад мертвецов, очень немногие из которых умерли своей смертью. Из 70 миллиардов покойников, когда-либо беременивших землю, найти чем-либо уникального непросто: всё было уже в веках, бывших прежде нас. Согласитесь, археологи из Тайбея проявили удивительную изобретательность в борьбе за медиаресурс.