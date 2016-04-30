Открытие итальянцев: во Флоренции нашли гигантскую плиту с этрусскими письменами

Итальянскую землю от древностей буквально распирает: почву тут носком ботинка ковырни — оттуда статуи, колонны, портики неудержимо вываливаться начнут, выпрыгивать сами собой, еще и затыкать прореху придется.

Во Флоренции чистили подвал одной из местных церквей: махнули веничком, поскребли совочком, а

в фундаменте возьми да отыщись гигантская плита, испещренная этрусскими письменами.

Что представить себе значение этой находки, надо помнить: этруски создали цивилизацию, которая соединяет в себе черты греческой и римской, но была стерта с лица земли завоевателями, еще довольно дикими, жившими в Вечном городе. Римляне этрусков частью поработили, частью вырезали и народ исчез: от него осталось порядочное количество культурных обломков и обмылков, известно о существовании у них письменности. Вот только дошли эпиграфические памятники в виде пары слов на могильном камне — имя, да какое-нибудь «Спи спокойно, дорогой товарищ!». В общем, представление об этрусках выходило однобоким.

Сусанна Сарти, представитель Флорентийского управления археологии:

Просто невозможно переоценить! Тут и буквы, и знаки препинания, и прочией всякие символы! Не меньше сотни графических элементов! Может, и больше: мы еще толком надпись не расчистили. Вы только представьте себе, какой это прорыв. У нас же, в общем, нет массива текстов на том языке, только разрозненные и короткие надписи. Я предвкушаю расшифровку с нетерпением. Любые чудеса возможны, любые самого невероятного масштаба открытия.

100 знаков — это связный и пространный текст, который непременно содержит в себе что-нибудь об этрусках доселе неведомое. Будь на месте археологов верховный популяризатор Винчети, он бы с этим материалом оккупировал на многие недели первые полосы европейских газет, а сводки из флорентийского церковного подвала печатались бы как фронтовые: подробно, регулярно, с толкованиями экспертов.

Но флорентинцы еще не вырвались, видимо, из плена традиционных культурных стандартов и принципов: науку не следует путать с базарной торговлей. Зазывалы уместны в одной, но излишни в другой. А этруски что ж — пребывали в безвестности, обходясь без общественного признания, и еще тысячелетие-другое протянут в отсутствие славы.