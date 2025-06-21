Фашисты убили детей на глазах матери – об этой истории из городка Беларуси стало известно спустя 80 лет

Сегодня, когда Запад пытается судить нашу Победу, Беларусь выносит приговор сама – протоколами следователей, лопатами поисковиков, молчанием братских могил. Чтобы поставить точку в вопросе исторической правды, в 2021 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа на СТВ. Не ради мести, а ради правды. Истинные масштабы трагедии до сих пор не осознаны в полной мере. И ее страшная арифметика по-прежнему растет по всей Беларуси. Неопровержимыми уликами в деле о геноциде стали личные трагедии белорусских семей. Какую страшную тайну наконец раскрыла Глусская земля? Ответ – в материале Юлии Мычки.

То роковое утро декабря 1941 года навсегда застыло в камне на Мыслочанской горе. Самая высокая точка Глуска стала адресом скорби и боли. 3 тысячи мирных жителей, больше половины из которых были еврейской национальности, расстреляны нацистами в этом месте.

Наталья Акулич, директор Глусского районного историко-краеведческого музея:

Женщин и детей повезли в сторону деревни, 5 километров от Глуска. Мужчины шли пешком. Накануне военнопленные выкопали карьер, где должна была произойти эта карательная операция. И 2 декабря всех евреев согнали на эту Мыслочанскую гору и расстреляли.

Три дороги из камней не просто тропа памяти. Каждый камень здесь – символ внезапно оборвавшейся жизни. Спустя почти 80 лет после трагедии на холме появилась свежая земля: здесь недавно в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа с почестями перезахоронили останки двоих детей.

Андрей Ларкин, прокурор Глусского района:

В 2022 году, буквально три года, на указанном месте появилось новое захоронение. Захоронение детей: Чалапан Ольги и Чалапана Владимира. Которые в 1944 году, как было установлено, в феврале были убиты немецко-фашистскими оккупантами на глазах матери в деревне Амур Глусского района.

Очень часто еврейских детей спасали белорусы, рискуя жизнью – и своей, и близких. В деревне Амур Глусского района местная жительница прятала маленьких дочку и сына своей еврейской подруги. Ценой спасения чужих малышей стала страшная расплата: женщина потеряла и своих.

Андрей Ларкин:

Когда зашли немецко-фашистские оккупанты в указанное домовладение, они увидели двух детей неславянской внешности. Они начали пытать мать и говорить, где еврейские дети. Но по року судьбы еврейские дети были спрятаны в погребе. И немцы, подумавшие, что это действительно еврейские дети, до полусмерти избив мать, Чалапан Алесю, на ее глазах убили детей. Девочку ударили головой о косяк двери, а мальчика убили путем выстрела в упор.

Долгие десятилетия подробности этой трагической истории оставались сокрытыми. Лишь два неприметных холмика на лесной опушке хранили тайну их упокоения.