Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А представляете, в каком мире мы сейчас живем? В мире, в котором можно разбомбить кого угодно без каких-либо доказательств вообще. Ну, просто потому, что так показалось. В мире бесконечной, наглой, всепроникающей хуцпы. Это термин, обозначающий запредельную наглость. Вот в таком мире мы сейчас живем. Ложь не есть правда, истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Итак, следите за руками. Иран ведет со Штатами переговоры о своей ядерной программе. Иран официально заявляет, что не собирается разрабатывать ядерное оружие. Иран входит во все международные договоры по его нераспространению. Но руководство другой страны, которая принципиально в эти договоры не входит, страны, которая не имеет права, но все знают, что владеет ядерным оружием, начинает войну. МАГАТЭ – единственная уполномоченная в мире организация, которая может делать заключения в сфере атомной энергетики – открыто говорит: «Мы не имеем никаких данных и никаких доказательств, что Иран делал что-то такое». Но война идет, и президент сверхдержавы говорит, что атака была «блестящая, прекрасная», и призывает капитулировать. Хуцпа? Ну лютая просто, страшная, открытая. Не просто беспредел, а беспределище.

Оказывается, все-таки МАГАТЭ не обнаружил никаких признаков систематической программы Ирана по производству ядерного оружия, а мы тут просто перестраховались. Ну, окей.

Григорий Азаренок:

Перестраховались они? Нормально? Ну вот смотрите. Мы видим, что поляки наращивают армию, закупают корейские и американские танки. Мы можем подумать, что это против нас? А против кого? Немцев что ли? Поляки просят и просят у американцев разместить у них ядерку. Против кого? Зачем? Для чего? Мы делаем все возможные запросы. Нас игнорируют. Они развернули свои войска, механизированные бригады на нашей границе. Мы приглашаем их на наше учение, а они не едут. Ну так в такой логике мы что, можем долбануть превентивно по Варшаве «Полонезами» и «Искандерами» и сказать, что мы перестраховались? Это вот так теперь работает? Это вот так вот мы теперь решаем в мире дела? Храни Господь Лукашенко, что он вернул на нашу территорию ядерку еще в 2023 году. Вы же нам демонстрируете раз за разом, что никаких других на вас поводков нет, что на любые бумажки вам наплевать, просто насрать – за грубость извините – что они не стоят не то что подписанной бумаги, они вообще ничего не стоят. Только гарантированная ваша смерть еще пока сдерживает вас от беспредела, от лютой хуцпы. Мы все поняли. Спасибо. «Орешник» скоро будет здесь.

Александр Лукашенко в конце года попросил Владимира Путина поставить «Орешник» и «Кинжал». Речь шла о второй части года. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Я думаю, что решение это будет реализовано. Идет сейчас усиленная работа, отработка этих вопросов. Потому что те решения, которые ставятся перед нами, перед военными, президентами, Верховным Главнокомандующим России, Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь, они не подлежат оспариванию, поэтому работа в этом плане идет. Вот, скажем так, техническая составляющая, определены места размещения, отреконструированы. То, что поставлено президентами, я уверен, что оно будет к концу года реализовано.

– Есть ли какая-то конкретика, сколько единиц техники будет?

– Конкретики этой я не скажу. Этим занимается военное ведомство, Министерство обороны одной стороны, второй стороны – это детализация. Я думаю, это не так принципиально важно. Даже единичные образцы этого уникального оперативно-тактического комплекса будут позволять, скажем так, сдерживать безумные планы некоторых политических руководителей на Западе от каких-то нехороших намерений по отношению к Союзному государству. Это надежно обезопасит и защитит границы Союзного государства. Григорий Азаренок:

А ведь когда еще Батька все это предвидел? Далекий 1999-й, выступление в Госдуме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я недавно был на Ближнем Востоке. Ближнем Востоке, который был оплотом Советского Союза там, который сегодня захвачен уже другими государствами. Я разговаривал с людьми не чета мне, постарше меня, которые видели всю историю. И с Асадом, и другими встречался – со многими. И они мне прямо сказали: что вы делаете? Вы, говорит, нас подняли из пепла, поставили нас во весь рост – действительно развиваются государства – и бросили тогда, когда мы уже готовы были работать и на вас, хотя бы долги отдать. Зачем мы ушли с тех рынков, с оружием, с нашими промышленными продуктами, даже сельского хозяйства? Зачем? Кому это было выгодно? Они говорят: вы просто нас предали. Мне пришлось оправдываться. И последнее, что сказал Хафез Асад, провожая меня: «Запомните, мне недолго осталось. Вы молодые политики. Там, у себя, разберитесь. Мы еще вас ждем».

Григорий Азаренок:

А что еще нам показала израильская операция? Они использовали широкую сеть диверсантов и информаторов внутри Ирана. Все эти «фоточки военной техники всего лишь» оказываются нифига не безобидной шуткой. Все эти «съемки публичных людей в зале всего лишь» – это и есть создание шпионского подполья, чтобы потом убивать, взрывать, расстреливать, запускать дроны. Иран оправился от удара и приступил к зачистке. За любое сотрудничество с врагом – расстрел. И это правильно, пошли по белорусскому пути. Мы тоже в свое время таким вот ретивым козлам колени прострелили. И в законодательстве все меры приняты. Я напомню, чтобы потом не обижались. Государственная измена – расстрел. Передача любых данных иностранным государствам, а чат-боты в «тележеньке» тоже считаются таковыми – расстрел. Помощь террористам и диверсантам, даже если «всего лишь на тачке подвезли пару километров» – расстрел. Все. Такое нынче время. Никто вошкаться не будет. Пощады не ждите! Погром! Погром мерзавцев! Любой, кто поднимет свой телефончик грязный, что-то сфоткает и куда-то перешлет – молитесь не словить пулю в первый момент, а пожить немного до суда. Считайте меня кровожадным, безопасность страны дороже вашего идиотского мнения.