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Программа «Части света с Олегом Романовым» за 26.05.2016

28 мая 2016 12:38
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В эфире программа «Части света с Олегом Романовым», а впереди у нас полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными.

Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части! Сегодня мы расскажем:

почему Евросоюз жил, жив и будет жить вопреки британским мечтам о «брексите»;

как сделать состояние на двухсотлетних монетах и какие выбирать, чтобы не ошибиться;

самые легкие и приятные способы попасть в тюрьму: за что готовы заплатить свободой израильские политики?

– 43 года тюрьмы вместо обычного штрафа: как американка умудрилась нарушить автозаконодательство;

покорить Эверест сидя на диване: фотоэкскурсию по маршруту восхождения создали в Непале;

– беспилотные автомобили: что мешает их массовому производству?

– мусор как памятник земной цивилизации: экологию Камбоджи засняли с высоты птичьего полета;

жертвы ради рекордов: чем прославился 73-летний индус, который коллекционирует записи в Книге Гиннеса.

# общество # Проекты СТВ # Олег Романов

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