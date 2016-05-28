Самые легкие и приятные способы попасть в тюрьму: за что готовы заплатить свободой израильские политики?

Неукротимая тяга к деньгам указывает не всегда самую быструю, но неизменно наиболее легкую и приятную дорогу в тюрьму. Герои этого сюжета, севшие и нар пока избежавшие, больше других вожделеют маленьких золотых кружочков, которые все мы так любим и за страстную свою любовь, похоже, готовы заплатить свободой.

Наверное, нет более опасной для честолюбца стези, чем взбираться на израильский политический Олимп. Вот, похоже, и за премьер-министром Нетаньяху пришли: в его ветхих счетах и квитанциях поковырялся специальный чиновник и отыскал там дурно пахнущее. Премьер, а тогда – только министр финансов, активно путешествовал по миру вместе с семейством. Оно бы и ладно, вот только билеты ему оплачивала некая американская контора, правда, с иерусалимскими корнями.

По этому делу 2 года назад было отказано в возбуждении дела: Нетаньяху убедил генпрокурора, что катался по делам гуманитарным и с лекциями, а в таких случаях перелет оплачивает принимающая сторона. Въедливость госконтролера премьер недооценил: тот собрал еще больше пожелтевших билетов: «А почему уважаемый Биби летал в сопровождении семейства – оно тоже лекции читало? Зачем все многочисленные путешествия финансировала одна-единственная фирма, что за удивительная гуманитарная активность?»

Журналисты прозвали эту историю «Биби-тур» и ждут на берегу судебной речки, пока мимо проплывет политический труп премьера: если израильские охотники на коррупционеров в кого-нибудь вгрызались, то обязательно доедали, пусть даже по выходе жертвы на пенсию.

Иосиф Шапира, государственный контролер:

Совершенно недопустимо, что государственные деятели позволяют свои расходы брать на себя кому-то, тем более, когда этот кто-то представляет зарубежные структуры. Чтобы впредь не возникало подобных коллизий, следует категорически запретить принимать подарки не только министрам, но также парламентариям.

Отставного премьера Израиля Эхуда Ольмерта в 2014-м отправили в тюрьму на 6 лет за взятки. Правда, сейчас он, вроде, уже на свободе по совокупности заслуг.

Экс-президент Моше Кацав сел на 7 лет за изнасилования и легкомысленное обращение с подчиненными-женщинами.

Экс-премьер Ариэль Шарон получил взятку в 3 миллиона долларов, был изобличен, но своевременно впал в кому и отошел в лучший мир, не поглядев на этот мир из-за решетки.

У премьера Рабина нашли американский долларовый счет… Ну, и так далее: с уходом поколения романтиков и революционеров не осталось в списках высшего израильского руководства людей, которым бы уголовные преступления не инкриминировали – да и сели очень многие.

В общем, несчастливые они, эти чины и звания – те, что в Земле Обетованной получают на самом верху: к ним прилагается пристальный интерес недоброжелателей и реальная перспектива по окончании каденции посидеть на нарах.