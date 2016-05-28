Беспилотные автомобили: что мешает их массовому производству?

Лень есть двигатель человеческой цивилизации: не желает человек трудиться в поте лица своего, но хочет возлежать в сенb тенистых кущ и предаваться излишествам. Лишь интеллектуальный труд бывает сладок, а он, кстати, лень ничуть не исключает, но всячески ей потворствует: вот, к примеру, благодаря науке вам незачем теперь восходить на Эверест или ехать в Камбожду, а вскоре и трудиться вертеть руль больше не придется.

Причудливое влияние оказывает национальный характер на течение научно-технического прогресса. Вот у англосаксов, к примеру, нет узкой изобретательской специализации – они, в силу всеохватности своих амбиций, умеют всё, и, главное, «ружья кирпичом не чистят», поскольку война для них всегда была главным занятием.

С французами-итальянцами иначе: конструировать орудия смертоубийства они тоже горазды, но по-настоящему разворачивается их гений там, где нужно с комфортом отдохнуть или изощренно побаловать желудок. Залихватская кастрюлька, кровать, подобная крепости и дворцу одновременно, смесь специй, хитрая, как эликсир молодости, и настолько же действенная – вот с этим у средиземноморских народов все «ок»! И потому несколько комично выглядят попытки, скажем, французов забить баки британо-американцам на их же, англосаксов, поле.

На минувшей неделе французскому министру экономики Макрону представили в Париже новые разработки автоконцерна PSR – 2 машины, которые не нуждаются в водителях. Чтобы оценить всю искрометность следующего диалога, надо помнить, что нарушение правил дорожного движения – это для французов национальный вид спорта: в городах парковаться принято, расталкивая соседские авто бамперами. И вот министру предлагают кар, где правила чуть не в материнскую плату компьютера вшиты.

Эммануэль Макрон, министр экономики:

Слушай, и делать ведь ничего не надо! Машина сама определяет безопасное расстояние до автомобиля впереди! (– Совершенно точно, господин министр!) И с машинами по бокам то же самое! Их присутствие автопилот тоже учитывает! (– А еще, господин министр, компьютер соблюдает правила дорожного движения! Заставлять его будешь, а он быстрее положенного не поедет!) Ну, может, сейчас все-таки ускоримся, раз впереди никого нет?!

Но даже услужливый сопровождающий тут ничего сделать не мог – зубочистку, которая вонзается в плату, чтобы отключить законопослушание автопилота, еще только предстоит разработать. А без инструмента, который регламентировал бы и ограничивал непререкаемость правил дорожного движения, новые машины в серию вряд ли пойдут – зачем они такие покупателям?

PSR пустилась вдогонку за Google, Daimler и прочими с некоторым опозданием. Правительство в целях подхлестнуть развитие автомобилестроения приняло недавно программу «Экологическая мобильность». Некоторая поспешность инженеров заметна: провода из беспилотных авто торчат не по-французски неряшливо. Между тем, судя по демонстрациям с испытаниями, для запуска безлюдного вождения уже всё готово, немцы даже грузовик-беспилотник на дорогах испытали.

Единственное препятствие – суровость законов, которые все никак не умягчаются ни в одной стране: в самом деле, если компьютер человека задавит, кого тогда прикажете сажать? Компанию IBM? Американцы как будто обещают у себя эту проблему решить к 2020-му. Прочим нациям вряд ли удастся обернуться так быстро; тем паче – международные практики придется еще и поправить с учетом нацспецифики.