Мусор как памятник земной цивилизации: экологию Камбоджи засняли с высоты птичьего полета

Дроны, вооруженные видеокамерами, это уже не баловство, но пресловутый «третий глаз», расширяющий горизонты духовидения. Вот, к примеру, в Камбодже была снята пленочка, которая дает весомое, грубое, зримое представление о плачевном состоянии планетарной экологии.

Квадрокоптер газеты «Khmer Times» просто выпустили полетать над Пном Пенем. Воздушное пространство города было пересечено из конца в конец и всюду зрелище было однообразным: одеяло пластикового мусора плотно укрывало землю и свободные от сора места зияли довольно редкими прорехами.

Зрелище было бы не столь жутким, если б не задержались сезонные ливни: они смывают горы пластика в Меконг, откуда всё сплавляется в Южно-Китайское море и далее – в Тихий океан.

Точно так же выглядит земля в любой стране Азии, Африки, Латинской Америки – в обжитой их части, а таковы они теперь чуть меньше, нежели полностью: континенты из-за сросшихся городов да сел превращаются в гигантский мегаполис.

По правде говоря, и Штаты с Европой не минула мусорная чаша сия: там отходы собирают, скирдуют, частью отправляют в Третий мир или в Мировой океан, но добиваются этим лишь внешнего благополучия.

Человечество создало геологических масштабов механизм производства сора и самоутопления в нем. До того, как пластик стал повсеместен, на обочины выливали помои – миазмы, понятно, докучали, однако, гниение подчищало за гадящим человечеством. Но вот мусор сделался нетленным, а привычки землян ничуть не изменились. И теперь, когда настанет Апокалипсис – а он, при таких раскладах, обязательно настанет – мусор станет единственным памятником 10 тысячам лет земной цивилизации: руины городов только придадут этой всепланетной свалке вид законченный и гармоничный.

Камбоджийская пленка позволяет себе это представить – надо только мысленно изгнать людей за пределы картинки.