Умерова хотят снять с должности и отправить послом в США – Депутат Гончаренко

По предположению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, министр обороны Украины Рустем Умеров может стать новым украинским послом в Соединенных Штатах Америки. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине ожидаются кадровые перестановки. Пост главы украинского оборонного ведомства вместо Умерова, считает Гончаренко, может занять глава СБУ Василий Малюк.
Также в Украине получили распространение сведения о планах офиса Зеленского назначить нового премьер-министра страны.
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