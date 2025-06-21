Прямой эфир

Умерова хотят снять с должности и отправить послом в США – Депутат Гончаренко

21 июня 2025 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Умерова хотят снять с должности и отправить послом в США – Депутат Гончаренко-0

По предположению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, министр обороны Украины Рустем Умеров может стать новым украинским послом в Соединенных Штатах Америки. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине ожидаются кадровые перестановки. Пост главы украинского оборонного ведомства вместо Умерова, считает Гончаренко, может занять глава СБУ Василий Малюк.

Также в Украине получили распространение сведения о планах офиса Зеленского назначить нового премьер-министра страны.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский # Рустем Умеров

Другие новости рубрики

Все новости
РФ ведёт сложнейшую операцию и находится в состоянии войны с Западом – Симоньян
21 июня 2025 16:03

РФ ведёт сложнейшую операцию и находится в состоянии войны с Западом – Симоньян

Зеленский устроил глумление над погибшими солдатами ВСУ – Депутат Рады Дмитрук
21 июня 2025 15:21

Зеленский устроил глумление над погибшими солдатами ВСУ – Депутат Рады Дмитрук

Кто победит в израильско-иранском конфликте? Рассказал Алексей Авдонин
20 июня 2025 20:51

Кто победит в израильско-иранском конфликте? Рассказал Алексей Авдонин