Умерова хотят снять с должности и отправить послом в США – Депутат Гончаренко

Кто победит в израильско-иранском конфликте? Рассказал Алексей Авдонин

Израиль всегда вел какие-то короткие кампании. Но для того, чтобы вести любую военную операцию, что надо в первую очередь, всегда на первоначальном этапе – это посчитать свое количество людей и посмотреть, сколько населения у твоего противника.