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43 года тюрьмы вместо штрафа: как американка умудрилась нарушить автозаконодательство

28 мая 2016 12:30
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Эти кадры запечатлели наилучший, при этом наименее хлопотный способ схлопотать 43 года тюремного заключения и провести всю свою единственную – неповторимую жизнь в камере (может, если повезет, только хвостик этой жизни удастся выпростать за пределы казенного дома).

Некую 23-летнюю жительницу штата Висконсин остановила полиция: девушка, как выяснилось, забыла выправить истекшие права и купить новую страховку. Дело, в общем, пустячное, хотя и довольно накладное – в любом случае, оно кончилось бы штрафом, не более.

Но энергичная нарушительница сумела свить лихой сюжет из материала, который годился лишь быть похороненным в канцелярской пыли: дать задний ход, а затем дать газу – и рутинное нарушение ППД превратилось в особо опасное преступление – покушение на жизнь полицейских, угроза жизни случайного обывателя, побег с места преступления и так далее.

Американская Фемида бывает слепа и зряча – говорят про нее всякое. У нее в утробе, в любом случае, спрятан арифмометр: нарушения учтены, суммированы и умножены на сроки тюремного заключения. «Dura lex, sed lex» – закон суров, но это закон: древние римляне этого, может, не говорили, но наверняка подразумевали в применении к подобным случаям.

# Правила дорожного движения

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