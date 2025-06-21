От +6 с порывистым ветром и грозами – погода в Беларуси в конце июня

А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус»!

Неустойчивую и контрастную погоду в стране будут поддерживать атлантические циклоны, которые смещаются на европейскую часть России. Периодически будут проходить дожди разной интенсивности. В дневные часы велика вероятность гроз. Прохождение активных фронтов будет сопровождать сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в ночные часы ожидается от +9 до +16, при прояснениях за холодными фронтами местами не выше +6…+8.

Днем температура воздуха в основном будет находиться в пределах +17…+24. Холоднее преимущественно по северо-востоку страны. В южных и юго-западных районах температура днем будет несколько выше, местами от +25 до +27. В пятницу есть вероятность кратковременного повышения до +30.

Подробный прогноз по областям страны: