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От +6 с порывистым ветром и грозами – погода в Беларуси в конце июня

21 июня 2025 16:48
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А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус»!

Неустойчивую и контрастную погоду в стране будут поддерживать атлантические циклоны, которые смещаются на европейскую часть России. Периодически будут проходить дожди разной интенсивности. В дневные часы велика вероятность гроз. Прохождение активных фронтов будет сопровождать сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в ночные часы ожидается от +9 до +16, при прояснениях за холодными фронтами местами не выше +6…+8.

Днем температура воздуха в основном будет находиться в пределах +17…+24. Холоднее преимущественно по северо-востоку страны. В южных и юго-западных районах температура днем будет несколько выше, местами от +25 до +27. В пятницу есть вероятность кратковременного повышения до +30.

Подробный прогноз по областям страны:

От +6 с порывистым ветром и грозами – погода в Беларуси в конце июня-2
От +6 с порывистым ветром и грозами – погода в Беларуси в конце июня-3
От +6 с порывистым ветром и грозами – погода в Беларуси в конце июня-4
От +6 с порывистым ветром и грозами – погода в Беларуси в конце июня-5
От +6 с порывистым ветром и грозами – погода в Беларуси в конце июня-6
От +6 с порывистым ветром и грозами – погода в Беларуси в конце июня-7
# Погода в Беларуси

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