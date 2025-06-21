Теплее всего Мадриде, в Москве +17 с небольшими осадками. Погода в Европе на конец июня

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +36 градусов. В Вене +30, без осадков. В Риме ожидается +33, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде до +36 градусов. В испанской столице не обойдется без осадков.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +27. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +25. +30 будет отмечено в Афинах, без осадков.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +21 в дневные часы, пройдет небольшой дождь. В Вильнюсе +25, переменная облачность. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +28. +23 в Киеве, без осадков. В Москве +17, местами небольшой дождь.