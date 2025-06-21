Теплее всего Мадриде, в Москве +17 с небольшими осадками. Погода в Европе на конец июня

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В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +36 градусов. В Вене +30, без осадков. В Риме ожидается +33, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде до +36 градусов. В испанской столице не обойдется без осадков.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +27. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +25. +30 будет отмечено в Афинах, без осадков.