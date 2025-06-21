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РФ ведёт сложнейшую операцию и находится в состоянии войны с Западом – Симоньян

21 июня 2025 16:03
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РФ ведёт сложнейшую операцию и находится в состоянии войны с Западом – Симоньян-0

Как отмечает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Москва на сегодняшний день одновременно ведет очень сложную операцию, а также де-факто пребывает в состоянии войны с западными странами. Об этом пишет РИА Новости.

Симоньян напомнила в подтверждение этому слова президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома ранее публично заявлял, «если бы не мы, Украина продержалась бы три дня». «Какие еще нужны доказательства?», – спрашивает журналист, отметив, что свидетельств и до этого было множество.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Маргарита Симоньян

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