Как отмечает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Москва на сегодняшний день одновременно ведет очень сложную операцию, а также де-факто пребывает в состоянии войны с западными странами. Об этом пишет РИА Новости.

Симоньян напомнила в подтверждение этому слова президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома ранее публично заявлял, «если бы не мы, Украина продержалась бы три дня». «Какие еще нужны доказательства?», – спрашивает журналист, отметив, что свидетельств и до этого было множество.

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