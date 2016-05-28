Покорить Эверест сидя на диване: фотоэкскурсию по маршруту восхождения создали в Непале

Покорение Эвереста в качестве героического свершения больше невозможно: теперь оно доступно любому – трусливому, слабосильному, ленивому — и даже покидать уютно просиженный диван больше незачем. Непальская контора «Мамонт-спорт» произвела полное картографирование Южного маршрута – от подножия и до самого конька «Крыши мира».

Фотокарта, как полагается, интерактивна, позволяет виртуальному восходителю вертеть головой хоть влево, хоть вправо, хоть на 360 градусов. Ползать назойливой вошью по морщинистому телу Джомолунгмы можно даже посредством смартфона — соответствующее приложение уже в продаже.

Лакпа Шерпа, проводник покорителей Эвереста:

Да, Эверест опасен, но мы неплохо так подготовились. Большая часть рисков ведь в самих людях таится. А мы знаем все трещины, обрывы, где скала упасть может, а где – ледник обрушится. Google с нами много где способен соревноваться, но здесь он на поражение был обречен.

Собственно, покорение Эвереста давно уже стало странным триумфом: по молчаливому согласию из числа героев вычеркнули шерпов, которые к вершине Эвереста на работу ходят – у них за спиной по пять восхождений у многих (у многих сотен, у большинства мужчин племени). Если глаза распахнуть, то выяснится: люди Крышу мира обжили довольно уверенно и пермит за 20 тысяч долларов – это уже только дорогой входной билет, а не карт-бланш на совершение подвига.

Фотоэкскурсия обессмысливает труды и муки альпинистов окончательно. Любопытно, кстати, как «Мамонт-спорт» с трупами выкрутилась: вдоль северного и южного маршрутов лежит более двух сотен тел, которые никто не эвакуирует – не охота, да и сложно. Особенно много покойников в Зоне смерти, то есть на высоте от 8 километров и далее.

Фотовосхождение становится похоже на игру GТА – общедоступную прогулку по непогребенным телам.