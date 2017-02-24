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Профзаболевания – какие выплаты положены и куда обращаться: «Открытый разговор»

24 февраля 2017 14:55
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Новости Беларуси. Издержки профессии. Как не оставить здоровье на работе? Зачем нужен профпатолог? И как болеть за свое дело без ущерба для здоровья? Профессиональные заболевания обсуждали в «Открытом разговоре» внештатный профпатолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Иванова и заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Андрей Кардаш.

Как диагностировать профессиональное заболевание?

60% профзаболеваний в Беларуси связаны с органами дыхания

Можно ли спустя годы доказать, что профзаболевание получено на работе?

Какая материальная компенсация положена при профзаболевании?

Также в программе рассказали:

Спортсмену грозит кариес, а медсестре – инфаркт: чем опасны разные профессии

# общество # Трудовые отношения

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