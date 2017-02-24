Прямой эфир

Как диагностировать профессиональное заболевание?

24 февраля 2017 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Если человек считает, что у него профессиональное заболевание. Куда нужно обратиться, рассказали во время «Открытого разговора».

Жанна Иванова, внештатный профпатолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Каждый работник в нашей стране имеет право обратиться в кабинет профпатолога или к врачу отделения профилактики любой территориальной поликлиники. Если он является работником крупного предприятия и имеется на предприятии медицинская санитарная часть – должен обратиться к терапевту медсанчасти.

Профзаболевания: какие выплаты положены и куда обращаться?

# общество # Трудовые отношения

Другие новости рубрики

Все новости
Профзаболевания – какие выплаты положены и куда обращаться: «Открытый разговор»
24 февраля 2017 14:55

Профзаболевания – какие выплаты положены и куда обращаться: «Открытый разговор»

Фитнес-бизнес без проблем: в Марьиной Горке молодой предприниматель открыл тренажерный зал
24 февраля 2017 14:13

Фитнес-бизнес без проблем: в Марьиной Горке молодой предприниматель открыл тренажерный зал

В белорусском Институте пограничной службы вручили дипломы первому выпуску пограничников из Казахстана
24 февраля 2017 14:11

В белорусском Институте пограничной службы вручили дипломы первому выпуску пограничников из Казахстана