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Спортсмену грозит кариес, а медсестре – инфаркт: чем опасны разные профессии

24 февраля 2017 14:57
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По оценкам Международной организации труда, примерно 2 миллиона человек в мире умирают от профессиональных заболеваний. Какие профессии – самые опасные для здоровья, рассказали во время «Открытого разговора».

Спортсмену грозит кариес, а медсестре – инфаркт: чем опасны разные профессии-1

Как ни странно, чаще всего от профзаболеваний страдают не пожарные и полицейские, и даже не рабочие литейного цеха, а парикмахеры. Половина представителей этой профессии во всём мире жалуется на здоровье. Они делают других красивее, а сами получают дерматиты из-за того, что работают с химреактивами и варикозное расширение вен от того, что долго стоят на ногах.
Медсёстры помогают другим обрести здоровье, но при этом рискуют заработать ишемическую болезнь сердца или даже инфаркт миокарда. Учёные-социологи объясняют это тем, что на медсестёр ложится большая ответственность при узких полномочиях. Вот почему они постоянно находятся в стрессе.
Художник – также совсем не безобидная профессия. Служители муз постоянно вдыхают краску, что приводит к болезням почек, желудка, нервной системы, даже к раку лёгких и кожи.
Железным здоровьем не отличаются и спортсмены. Асимметрия мышц грозит заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И это еще полбеды. Большинство спортсменов серьёзно страдают от кариеса из-за того, что слишком увлекаются пищевыми добавками и протеиновыми коктейлями.
Даже тихая на первый взгляд работа программиста таит в себе немало опасностей.  Их список профзаболеваний – один из самых длинных: от ожирения и болезни сердца до гипертонии и близорукости.

Профзаболевания: какие выплаты положены и куда обращаться?

# общество # Трудовые отношения

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