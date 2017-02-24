Спортсмену грозит кариес, а медсестре – инфаркт: чем опасны разные профессии

Как ни странно, чаще всего от профзаболеваний страдают не пожарные и полицейские, и даже не рабочие литейного цеха, а парикмахеры. Половина представителей этой профессии во всём мире жалуется на здоровье. Они делают других красивее, а сами получают дерматиты из-за того, что работают с химреактивами и варикозное расширение вен от того, что долго стоят на ногах.

Медсёстры помогают другим обрести здоровье, но при этом рискуют заработать ишемическую болезнь сердца или даже инфаркт миокарда. Учёные-социологи объясняют это тем, что на медсестёр ложится большая ответственность при узких полномочиях. Вот почему они постоянно находятся в стрессе.

Художник – также совсем не безобидная профессия. Служители муз постоянно вдыхают краску, что приводит к болезням почек, желудка, нервной системы, даже к раку лёгких и кожи.

Железным здоровьем не отличаются и спортсмены. Асимметрия мышц грозит заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И это еще полбеды. Большинство спортсменов серьёзно страдают от кариеса из-за того, что слишком увлекаются пищевыми добавками и протеиновыми коктейлями.

Даже тихая на первый взгляд работа программиста таит в себе немало опасностей. Их список профзаболеваний – один из самых длинных: от ожирения и болезни сердца до гипертонии и близорукости.