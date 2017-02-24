Какая материальная компенсация положена при профзаболевании?

Новости Беларуси. На что имеет право заболевший работник, рассказали во время «Открытого разговора».

Андрей Кардаш, заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов:

Тут два варианта выплат.

Единовременные выплаты или ежемесячные, которые постоянно производятся.

Выплаты осуществляются, первое – по страховой деятельности, то есть, обязательно страхование. И вторая выплата – это единовременная материальная помощь по коллективному договору или по соглашению. Например, по условиям генерального соглашения, областных соглашений сказано, что, если человек пострадал на производстве, профзаболевание – ему положена выплата в размере среднемесячной заработной платы за каждый процент утраты трудоспособности. В этой ситуации необходимо самим актом человеку подать заявление на ту организацию, где он раньше работал и, соответственно, обратиться за помощью, за единовременной материальной помощью.