60% профзаболеваний в Беларуси связаны с органами дыхания

Новости Беларуси. Как часто белорусы страдают от профессиональных заболеваний и каких именно, рассказали во время «Открытого разговора».
Жанна Иванова, внештатный профпатолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В республике в год впервые устанавливается около 100 случаев профессиональных заболеваний первичных. В 2015 году это было 95 случаев.
Илона Волынец, СТВ:
100 случаев на всю страну – это немного.
Андрей Кардаш, заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов:
Даже, если он – один случай на страну, всё равно это – проблема.
То есть, надо, конечно, всегда избегать этого, создавать надлежащие условия труда, по крайней мере.
Жанна Иванова:
Около 60% впервые установленных профессиональных заболеваний – это заболевания органов дыхания. Около 30% – это профессиональная тугоухость.