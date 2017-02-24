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60% профзаболеваний в Беларуси связаны с органами дыхания

24 февраля 2017 14:56
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Новости Беларуси. Как часто белорусы страдают от профессиональных заболеваний и каких именно, рассказали во время «Открытого разговора».

Жанна Иванова, внештатный профпатолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В республике в год впервые устанавливается около 100 случаев профессиональных заболеваний первичных. В 2015 году это было 95 случаев.

Илона Волынец, СТВ:
100 случаев на всю страну – это немного.

Андрей Кардаш, заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов:

Даже, если он – один случай на страну, всё равно это – проблема.

То есть, надо, конечно, всегда избегать этого, создавать надлежащие условия труда, по крайней мере.

Жанна Иванова:
Около 60% впервые установленных профессиональных заболеваний – это заболевания органов дыхания. Около 30% – это профессиональная тугоухость.  

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# общество # Трудовые отношения

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