В белорусском Институте пограничной службы вручили дипломы первому выпуску пограничников из Казахстана

Новости Беларуси. 10 выпускников Института пограничной службы из Казахстана получили 24 февраля дипломы со званием «магистр». Торжественное вручение дипломов прошло в зале славы музея истории Великой Отечественной войны.

Это первый выпуск офицеров-пограничников из Казахстана. Их учеба длилась 1,5 года, за это время офицеры постигли все азы военной науки.

Вадим Герасименко, заместитель начальника Института пограничной службы Республики Беларусь:

Для нас очень важно, чтобы наши гости от обучения получили максимум знаний, навыков и умений, которые они смогут потом применить на практике в ходе охраны государственных границ Казахстана.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Здесь учеба поставлена на высоком уровне, даются прекрасные знания для наших представителей. Задачи, которые ставят главы наших государств – еще большее, тесное сотрудничество, кооперации, во всех сферах. Это – одно из направлений.

Кроме выпускников из Казахстана, в Институте пограничной службы Беларуси проходят обучение китайские офицеры.

Не исключено, что в дальнейшем география слушателей может быть расширена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.