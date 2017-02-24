Можно ли спустя годы доказать, что заболевание было получено на работе?

Новости Беларуси. Через сколько лет можно обратиться за компенсацией, рассказали во время «Открытого разговора».

Жанна Иванова, внештатный профпатолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

У нас были случаи в Республиканском центре, когда пациент в течение 17 лет не работал, но, обратившись к нам в центр, мы смогли собрать все необходимые документы и установили связь заболевания с профессией – тугоухость.

Медицинская документация у нас должна храниться 45 лет.

То есть, пациент живёт и всю жизнь его медицинская документация обязана храниться в учреждениях здравоохранения.