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Можно ли спустя годы доказать, что заболевание было получено на работе?

24 февраля 2017 14:56
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Новости Беларуси.  Через сколько лет можно обратиться за компенсацией, рассказали во время «Открытого разговора».

Жанна Иванова, внештатный профпатолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
У нас были случаи в Республиканском центре, когда пациент в течение 17 лет не работал, но, обратившись к нам в центр, мы смогли собрать все необходимые документы и установили связь заболевания с профессией – тугоухость.

Медицинская документация у нас должна храниться 45 лет.

То есть, пациент живёт и всю жизнь его медицинская документация обязана храниться в учреждениях здравоохранения.

Профзаболевания: какие выплаты положены и куда обращаться?

# общество # Трудовые отношения

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