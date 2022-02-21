Профессор Военной академии Беларуси: «Последнее слово всегда было, есть и останется за силой»

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Алена Сырова, СТВ:
Владимир Матвеевич, как считаете, в этой ситуации какое есть правильное решение?
Владимир Макаров, заместитель председателя военно-научного общества, профессор Военной академии Беларуси:
Решение простое: последнее слово всегда было, есть и останется за силой. Что первый акт, который сделал нынешний президент США, Байден? Он подписал соглашение СНВ-III, потому что с 2007 года, когда было на одной из крупных научных конференций по международной безопасности сказано, что мир остался двуполярным с точки зрения обладания ядерными потенциалами. С одной стороны Россия (то, что осталось от Советского Союза плюс не сумели тогда разрушить в 1990-е годы военно-промышленный комплекс), с другой – США. Все остальные, включая Францию, Великобританию, КНР, при всем уважении к ней, Пакистан с Индией, даже Израиль, который так и не признал, что у них ядерное оружие, – все они вместе взятые никогда не достигнут такого уровня.
Именно поэтому изобрели так называемые гибридные воины, где от сверхвысокоинтеллектуального оружия применяется до архаичных форм, в рамках которых действуют террористы на Ближнем Востоке. Именно поэтому, кстати, у нас в нормативных документах не применяется термин «гибридная война», но 20 лет назад молодой военный ученый сформулировал тезис, который часто цитируют, не говоря о том, что это нашим ученым сказано. В отличие от Клаузевица, когда он считал, что война есть продолжение политики насильственными средствами. Сегодня с точностью наоборот: политика есть война, но только иными средствами. Это Станислав Васильевич Зась. И поскольку он не только теоретик, то сегодня он генерал-лейтенант и генеральный секретарь ОДКБ. Поэтому речь идет именно о совокупности технологий, о совокупности мер. И последнее слово в любом случае будет за военной силой. И в этом отношении, что 19 февраля глава нашего государства присутствовал на учении сдерживания ядерных сил, где реальные боевые пуски применялись сверхновейших систем гиперзвукового оружия, то это внушает доверие, что конец человечества пока откладывается.
Вместе с тем опасность заключается в том, что сейчас идет легитимизация тактического ядерного оружия. Буквально в октябре 2021 года было проведено очередное учение 14 стран НАТО по применению тактического ядерного оружия. Причем участвовали даже те, у кого нет этого оружия. Применялись истребители двойного назначения (как истребители и как бомбардировщики), и понятно, против кого будет применено это оружие. В 2015 году официальный представитель НАТО Петр Павел, чешский генерал, заявил, что мы готовы нанести превентивный, гуманитарный, тактический ядерный удар. Опасная игра. Опасная игра по той простой причине, что у академика Велихова было сказано два десятка с лишним лет назад: сегодня не нужно боеголовку мощностью в несколько хиросимских, достаточно гораздо меньшей, но направленной в один их атомных реакторов. Вокруг Беларуси только 12.
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