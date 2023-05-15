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Профессия опять обретёт сакральность? Узнали, для чего сокращают набор на журфак

15 мая 2023 19:32
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Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Я знаю, что у вас сокращение людей для набора на журфак. Среди журналистов есть некое мнение, что за последние несколько десятилетий профессия десакрализировалась. То есть журналистом может стать любой: снимай себя на телефон и рассказывай. Мы много обсуждали и говорили о том, что, возможно, уменьшение количества людей, поступающих на журфак, или просто квоты, привете к тому, что будут отбирать лучших. И профессия опять обретет эту сакральную историю.  

Алена Сырова, СТВ:  
Знаете, создать чуть ли не искусственный дефицит.  

Кирилл Казаков:  
То есть не 100 человек набрать, а 20. И, соответственно, надо уже лучших набирать.  

Профессия опять обретёт сакральность? Узнали, для чего сокращают набор на журфак-1

Андрей Король, ректор БГУ:  
Задача-то как раз создать высококвалифицированных профессионалов. И с тем, чтобы они были востребованы. Востребованы прежде всего внутри нашей страны в государственных СМИ в тех «высотных зданиях», которые имеют общегосударственную значимость.  

Кирилл Казаков:  
Значит, лучших надо отобрать, как в медицину, как в милицию.  

Андрей Король:  
Совершенно верно. Например, в этом году у нас шла речь о целевом наборе. У нас примерно в 1,6-1,7 раза тоже вырастает целевой набор и в том числе по направлению подготовки журналистов, именно целевой набор. В целом мы говорим о сокращении, чтобы обезопасить себя от того, что в будущем мы получим выпускника, который не будет иметь достаточно внятной и четкой ориентации на трудоустройство. И как раз таки компенсируется это целевым набором, но для того, чтобы набирать лучших, наоборот, нужно увеличивать ширину поступающих.  

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# Журналистика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Андрей Король # Фотофакт

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