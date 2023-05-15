Профессия опять обретёт сакральность? Узнали, для чего сокращают набор на журфак

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я знаю, что у вас сокращение людей для набора на журфак. Среди журналистов есть некое мнение, что за последние несколько десятилетий профессия десакрализировалась. То есть журналистом может стать любой: снимай себя на телефон и рассказывай. Мы много обсуждали и говорили о том, что, возможно, уменьшение количества людей, поступающих на журфак, или просто квоты, привете к тому, что будут отбирать лучших. И профессия опять обретет эту сакральную историю.

Алена Сырова, СТВ:

Знаете, создать чуть ли не искусственный дефицит.

Кирилл Казаков:

То есть не 100 человек набрать, а 20. И, соответственно, надо уже лучших набирать.