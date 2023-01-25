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Клишевич: мы определили порядок финансирования для политических партий Беларуси

25 января 2023 10:34
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Новости Беларуси. Депутаты приняли законопроект о деятельности политических партий и других общественных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 января в Овальном зале прошло первое в 2023 году заседание 9-й сессии.  

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Клишевич: мы определили порядок финансирования для политических партий Беларуси-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мы определили порядок финансирования и определенные ограничения, связанные с этим, для политической партии – это не более 1 000 базовых величин от одного физического либо юридического лица в год на счет партии или аффилированной партией структуры может в год перечисляться. Если вдруг будут обнаружены факты финансирования политической партии из-за рубежа – это то, что просили наши граждане – то по решению Верховного суда деятельность такой партии в нашей стране будет ликвидирована.  

Клишевич: мы определили порядок финансирования для политических партий Беларуси-4

Конституционное реформирование остается приоритетным направлением в работе депутатов. Из 90 законопроектов поправки внесены уже в 28. Напомним, 2023-й год является завершающим в работе Палаты представителей седьмого созыва, что накладывает на депутатский корпус особую ответственность.  

Клишевич: мы определили порядок финансирования для политических партий Беларуси-7

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# Белорусские партии # общество # Сергей Клишевич # Фотофакт

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