Клишевич: мы определили порядок финансирования для политических партий Беларуси

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы определили порядок финансирования и определенные ограничения, связанные с этим, для политической партии – это не более 1 000 базовых величин от одного физического либо юридического лица в год на счет партии или аффилированной партией структуры может в год перечисляться. Если вдруг будут обнаружены факты финансирования политической партии из-за рубежа – это то, что просили наши граждане – то по решению Верховного суда деятельность такой партии в нашей стране будет ликвидирована.