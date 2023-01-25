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«Яркий пример двойных стандартов». Авдонин прокомментировал реакцию Запада на посадку самолёта Ryanair в Афинах

25 января 2023 16:16
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Молчание Европы касательно инцидента с посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в Афинах вызвало волну обсуждений в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне реакции Запада на аналогичную ситуацию в мае 2021 года в Минске вполне логичным выглядело бы решение минимум о разбирательстве. Но реакции нет. Даже спустя несколько дней после инцидента.

«Яркий пример двойных стандартов». Авдонин прокомментировал реакцию Запада на посадку самолёта Ryanair в Афинах-1

Напомним, на днях в греческой столице в сопровождении истребителей сел вылетевший из Польши Boeing ирландского авиаперевозчика Ryanair. Из-за сообщения о бомбе самолету было приказано изменить маршрут и лететь над морем, как того требуют протоколы безопасности. После успешной посадки все пассажиры и само воздушное судно были досмотрены, однако информация оказалась ложной – взрывного устройства найти не удалось.

В западных политических кругах произошедшее осталось без внимания и каких-либо комментариев. Никто из так называемой «демократической» Европы не выступил с осуждением действий авиационных властей и тем более с призывом к санкциям. В общем, международного скандала не состоялось, как это было в ситуации с Минском.

«Яркий пример двойных стандартов». Авдонин прокомментировал реакцию Запада на посадку самолёта Ryanair в Афинах-4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы видим, что отношение и Европы, и основных медийных площадок к этому инциденту абсолютно отлично от того, что было в отношении Беларуси. Фактически мы имеем факт воздушного терроризма, однако действия и отношение европейской стороны, международных организаций предельно лояльны. Никто сильно не разбирается, вскользь афишируют, поэтому можно говорить о ярком примере двойных стандартов.

«Яркий пример двойных стандартов». Авдонин прокомментировал реакцию Запада на посадку самолёта Ryanair в Афинах-7

Ситуация с Boeing Ryanair в Афинах не получила широкого освещения и в европейских СМИ. В информационных лентах лишь краткие сообщения по факту произошедшего.

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# Авиасообщение # общество # Алексей Авдонин # Фотофакт

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