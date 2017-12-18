Проект бюджета Беларуси-2018 принят в первом чтении: рассказываем подробности

Новости Беларуси. Главный финансовый документ, по которому белорусы будут жить в 2018 году, приняли депутаты в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это законопроект о бюджете. Спланирован он с профицитом – это значит, что страна намерена заработать больше, чем потратить. Расходы – немногим больше 19,5 миллиардов рублей, доходы – больше 20, то есть разница должна составить без малого 750 миллионов рублей в нашу пользу. Среди основных статей расходов – оплата труда, социальные выплаты, обязательства по внешним долгам.

Как и прежде, бюджет сохраняет социальную направленность. По сравнению с 2017 фонд оплаты труда увеличится более чем на 1 миллиард рублей. Дополнительные доходы будут сразу же направлять на повышение зарплат. Предлагается даже создать так называемые резервные фонды.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Фонд оплаты труда в бюджетной сфере предусмотрен с ростом в 10 %, а среднемесячная заработная плата с ростом в 14 %. Мы постепенно в течение года за счет развития нашей экономики, получение дополнительных доходов будем направлять на увеличение заработной платы в бюджетной сфере.

В Овальном зале не раз подчеркнули: образование и здравоохранение в приоритете. На них выделят соответственно на 10 и на 3 % больше, чем в прошлом году.

Разработчики документа не забыли и про то, что в 2019 году мы готовимся принять Европейские игры. На их подготовку, а также на участие белорусских спортсменов в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане средства в бюджете тоже предусмотрены.

Тем временем реальный сектор экономики поддержат через госпрограммы. Взять, к примеру, аграрный бизнес или машиностроение – на их развитие направят 180 миллионов бюджетных средств. Учтены в документе и обязательства нашей страны по внешним долгам.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Запланированы реальные источники исполнения обязательств по нашему государственному долгу. Прежде всего по внешнему, конечно же, и по внутреннему долгу. 2,5 миллиарда долларов мы должны погасить, в том числе за счет той подушке безопасности, которую мы создали за счет выпуска еврооблигаций в текущем году. Также мы намерены завершить программу с Евразийским фондом стабилизации и развития – у нас еще два транша, шестой и седьмой, то есть 400 миллионов долларов мы должны получить. Не забыли сегодня и про бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Депутаты проголосовали «за». Вопрос действительно важный, добавляют эксперты. Подобные внебюджетные фонды всегда были и остаются важным звеном в системе финансов во всех развитых странах мира.

Георгий Гриц, заместитель директора по науке центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси:

Этим фондом финансируется и пенсионные программы, пенсии, создание новых рабочих мест, создание программы переподготовки. Тренд, вот эта статья создания внебюджетного фонда, она, мне кажется, все время будет усиливаться. И мировой опыт, зарубежный этому является подтверждением.

Министр труда и социальной защиты рассказывает: бюджет фонда сформирован с превышением доходов над расходами в сумме 118 миллионов рублей. В структуре расходов более 70 % пойдет на пенсионное обеспечение, около 20 % – на выплату пособий.

Но все-таки чего именно ждать белорусам, сколько раз и на сколько повысят пенсии и зарплаты? Эту тему не единожды затронули и депутаты, и журналисты. Ирина Костевич заверила: среднегодовая зарплата в зависимости от сценария развития экономики составит 921-941 рубль, при этом в реальном секторе превысит 1000. По пенсиям – расчеты свои.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

По законодательству предусмотрено повышение не менее одного раза в год, но с учетом складывающихся консервативного и целевого сценариев, мы с вами должны обеспечить соотношение 40 %. Поэтому по консервативному сценарию темп роста пенсии предусмотрен в размере 112 %.

Людмила Нижевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Расходы и доходы запланированы в пределах 9 % роста.