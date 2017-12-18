У нас же ничего не было, нам соседи помогали: как семья из Донбасса освоилась в белорусской деревне

Новости Беларуси. Герои нашего следующего сюжета – семья из Украины, которая сейчас обживается в Шкловском районе. Эти люди – одни из многих, кто в свое время искал убежища от войны и нашел в Беларуси не только мир и спокойствие, но и вторую родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за последние несколько лет наша страна приняла около 160 тысяч украинских граждан.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Этот симпатичный дом в деревне Комаровка называют украинским. Три с половиной года назад здесь поселилась молодая семья, бежавшая от войны на Донбассе. Они до этого ни разу не бывали в Беларуси, но встретили их здесь как родных. Дали жилье и работу. Вот, кстати, и глава семейства. Здравствуйте, Максим.

Супруги Борисовы переезжали из прифронтового Красноармейска с маленькой Кирой. Чуть позже вслед за ними, поддавшись уговорам, приехали и родители Ирины. А совсем недавно на свет появился шестой член семьи. Малютка Карина родилась уже здесь, в Беларуси. Но места в доме хватает всем.

Максим Борисов:

Не жалеем, что переехали. Все нравится, природа замечательная. Работа есть, руки есть, жилье с удобствами – что еще надо? Дети в тепле, в садик ходят, мы работаем, зарплату получаем.

В памяти у пятилетней Киры не сохранились обстрелы и бомбежки. У нее самое обычное детство и много игрушек. В детском садике на новогоднем утреннике маленькой артистке дали роль Красной шапочки.

Кира Борисова:

А Егор, который меня обижает, будет Волком.

На обеденном столе – традиционный украинский борщ и белорусские сало с картошкой. За кухню в семье отвечает бабушка.

Татьяна Сулимова:

Картошку белорусскую я не умею готовить. Она настолько вкусная и настолько разваривается, что я не успеваю уследить за ней.

Кира ребенок творческий, любит экспериментировать: например, борщ вкуснее, если в него положить колбасу. После переезда в Беларусь, Ирина и Максим решили подарить ей сестричку – появилась уверенность в завтрашнем дне.

Ирина Борисова:

Здесь я получаю пособие по уходу за ребенком намного больше, чем в Украине, раза в три-четыре. В плане финансов себя очень хорошо чувствуем. Разницы, такого, что мы не свои, я не ощутила. Нас и приняли хорошо, и люди замечательные. В этой семье все взрослые при деле. Папа работает в колхозе водителем, мама – там же экономистом. Даже бабушка с дедушкой хоть и на пенсии, но тоже нашли работу.

Большое подспорье для семьи и домашнее хозяйство – поросята, куры, утки, огород в 10 соток.