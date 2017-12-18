Прямой эфир

Магазины Минска до 15 января будут работать без выходных

18 декабря 2017 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздничное расписание. До 15-го января столичные магазины работают без выходных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Магазины Минска до 15 января будут работать без выходных-1

Кроме того, объекты торговли в это время не будут закрывать на ремонт, инвентаризацию и санитарные дни. 25-го, 31-го декабря и 7-го января магазины в этом году работают по режиму рабочего дня.

Магазины Минска до 15 января будут работать без выходных-3

Первого января продмаги будут открыты с 10 до 18 часов (графика).

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минский зоопарк из Новосибирска привезли лемура
18 декабря 2017 18:07

В Минский зоопарк из Новосибирска привезли лемура

Кто должен следить за температурой на работе?
18 декабря 2017 17:51

Кто должен следить за температурой на работе?

При какой температуре воздуха можно не выходить на работу
18 декабря 2017 17:50

При какой температуре воздуха можно не выходить на работу