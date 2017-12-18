Магазины Минска до 15 января будут работать без выходных

Новости Беларуси. Праздничное расписание. До 15-го января столичные магазины работают без выходных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздничное расписание. До 15-го января столичные магазины работают без выходных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кроме того, объекты торговли в это время не будут закрывать на ремонт, инвентаризацию и санитарные дни. 25-го, 31-го декабря и 7-го января магазины в этом году работают по режиму рабочего дня.
Первого января продмаги будут открыты с 10 до 18 часов (графика).