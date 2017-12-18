Количество мигрантов увеличивается: согласован проект Беларуси и ЕС о редмиссии

Новости Беларуси. Проект соглашения Беларуси и ЕС о реадмиссии полностью согласован. Он регулирует вопросы приема граждан, которые подлежат депортации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на этой неделе в Минске ждут экспертов Европейского союза для конечного обсуждения проекта документа. Он необходим для упрощения визового режима между нашей страной и ЕС. Облегчение визовых формальностей в Беларуси помогло дополнительно привлечь в нашу страну более 76 тысяч туристов. Такое количество иностранцев приехало к нам за время действия пятидневного безвизового режима.