Количество мигрантов увеличивается: согласован проект Беларуси и ЕС о редмиссии
Новости Беларуси. Проект соглашения Беларуси и ЕС о реадмиссии полностью согласован. Он регулирует вопросы приема граждан, которые подлежат депортации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже на этой неделе в Минске ждут экспертов Европейского союза для конечного обсуждения проекта документа. Он необходим для упрощения визового режима между нашей страной и ЕС. Облегчение визовых формальностей в Беларуси помогло дополнительно привлечь в нашу страну более 76 тысяч туристов. Такое количество иностранцев приехало к нам за время действия пятидневного безвизового режима.
Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
Количество лиц, которые постоянно проживают на территории нашего государства, так же ежегодно увеличивается. Количество лиц, которые получают разрешение на временное или краткосрочное пребывание, так же увеличивается. Мы говорим о том, что количество мигрантов, которые открывают для себя Беларусь как новую страну, тоже увеличивается в силу целого ряда обстоятельств.
К слову, в 2017 году стало меньше поступать заявок на предоставление статуса беженца. Связывают это с определенной стабилизацией ситуации в Украине и Сирии, откуда в Беларусь прибывает больше всего людей, рассчитывающих впоследствии на статус беженца или предоставление дополнительной защиты.