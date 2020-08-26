Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему

Как строили Вилейско-Минскую водную систему, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Вероника Сайко, корреспондент:

Вряд ли жители столицы задумываются, откуда в их кранах берется вода, ведь она проходит огромный маршрут, прежде чем попасть к нам в стакан. Протяженность Вилейско-Минской водной системы 60 км – это крупнейшее гидротехническое сооружение в нашей стране. И чтобы возвести его, пришлось стереть с карты области не одну деревню.

Вилейское и Заславское водохранилища, озеро Дрозды и Криница, множество каналов и водоводов. Сложно представить, что все это – не природное наследие, а рукотворное сооружение. Вилейско-Минскую водную систему начали строить в 1968-ом году. Закончили за 8 лет. Это была всесоюзная стройка: техника и рабочие руки съезжались со всех Советов. Проект был выполнен киевским институтом «Укрводоканалпроект», у которого был опыт планирования похожей системы в Украине. Каналу приходится подниматься на высоту до 71 метра. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище

Фотографии со строительства до сих пор хранятся в Вилейском краеведческом музее. Показываем необычную водяную «лестницу» в Минском районе. Как до неё добраться

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Выбиралось несколько объектов, несколько рек, водных систем, которые могли бы подпитать реку Свислочь города Минска. Это был Неман, это была Березина, это была река Вилия и ряд других рек, которые рассматривались для данной цели. Надо сказать, что при последнем рассмотрении данного вопроса была выбрана река Вилия, наверное, из того, что, может быть, приближенность к Минску, во-вторых, как некоторые сотрудники говорили о том, что здесь была почище вода в связи с тем, что брались анализы, проверялась вода, проводились работы по подготовке данного объекта уже к строительству.