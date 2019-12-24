В Венеции уровень воды поднялся на 1,5 метра

Новости Италии. Туристы массово отменяют путешествия в Венецию. Причина – новое наводнение в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Туристы массово отменяют путешествия в Венецию. Причина – новое наводнение в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уровень воды поднялся почти на 1,5 метра. Синоптики связывают новый период наводнения с непогодой на севере и в центре Италии – там бушуют проливные дожди.
За последние дни туристы отменили уже около половины броней в отелях Венеции. В связи с этим городским властям пришлось отказаться от значительной части мероприятий, запланированных на праздничные дни и начало следующего года.