В Венеции уровень воды поднялся на 1,5 метра

Новости Италии. Туристы массово отменяют путешествия в Венецию. Причина – новое наводнение в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень воды поднялся почти на 1,5 метра. Синоптики связывают новый период наводнения с непогодой на севере и в центре Италии – там бушуют проливные дожди.