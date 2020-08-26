Реагировать в любой обстановке. В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооружённых Сил
Новости Беларуси. В Вооруженных Силах начался очередной этап проверки боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проверка комплексная. Состав привлекаемых воинских частей постоянно наращивается. Главная цель – оценка способности и готовности белорусской армии выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке – днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск.
В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.
Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:
В рамках этой проверки также осуществляется поставка ресурсов в 11-ю отдельную механизированную бригаду. Работают, в принципе, все районы Брестской области. Основная нагрузка ложится на Брест, Пинск и Барановичи.
Население нашей области, да и в целом, наверное, по республике, достаточно активное, понимает всю ответственность.
Добавим, проверка завершится проведением тактического учения.