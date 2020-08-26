Показываем необычную водяную «лестницу» в Минском районе. Как до неё добраться

Как добраться до необычной достопримечательности в Минском районе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«На его дне можно увидеть мерцание кареты». На Вилейском водохранилище есть остров, где Наполеон мог спрятать клад

Вероника Сайко, корреспондент:

24 км от столицы. Минский район, почти в безлюдном месте, недалеко от деревни Новашино находится необычная достопримечательность – водяная «лестница», состоящая из 30 широких ступенек, но создана она не только для красоты.