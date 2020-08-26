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Показываем необычную водяную «лестницу» в Минском районе. Как до неё добраться

26 августа 2020 12:14
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Как добраться до необычной достопримечательности в Минском районе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.  

«На его дне можно увидеть мерцание кареты». На Вилейском водохранилище есть остров, где Наполеон мог спрятать клад   

Вероника Сайко, корреспондент:  
24 км от столицы. Минский район, почти в безлюдном месте, недалеко от деревни Новашино находится необычная достопримечательность – водяная «лестница», состоящая из 30 широких ступенек, но создана она не только для красоты.     

Показываем необычную водяную «лестницу» в Минском районе. Как до неё добраться-1

Водяная «лестница» – это не что иное, как быстроток. Каналу приходится подниматься на Минскую возвышенность. Вот только в районе Вязынки рельеф меняется, и воде уже не нужны насосы. Наоборот. Поток нужно «затормозить». И с этой задачей справляются быстротоки. В этом районе их всего три. Все они располагаются на участке протяженностью в полтора километра.  

Показываем необычную водяную «лестницу» в Минском районе. Как до неё добраться-4

Чтобы добраться до водяной «лестницы», нужно выехать из Новашино со стороны улицы Центральной и проехать вдоль колхозного поля. Затем пешком преодолеть мост через ручей, который течет параллельно с каналом. Немного пройти – в поле зрения попадает второй мост.

Показываем необычную водяную «лестницу» в Минском районе. Как до неё добраться-7

Только будьте аккуратны. В одном месте отсутствуют перила. С моста откроется вид на водный каскад.

Показываем необычную водяную «лестницу» в Минском районе. Как до неё добраться-10

А там останется пройти пару десятков метров – и можно наслаждаться шумом бурлящей воды.

# Достопримечательности Беларуси # калейдоскоп # Вероника Сайко # Фотофакт # Достопримечательности

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