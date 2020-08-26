Армейские международные игры в Беларуси: участники состязания на скорость принимали радиограммы

Новости Беларуси. Принимать и передавать информацию при любых условиях, даже при сильных помехах. Первый этап конкурса «Уверенный прием» прошел на учебной базе ДОСААФ Беларуси в рамках Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это соревнование среди подразделений связи. Участники состязания на скорость принимали радиограммы. Задача не из простых. Ведь информация не смысловая, а хаотичная и бессистемная. То есть дописать что-то, руководствуясь логикой, невозможно. Начинают конкурсанты с 80 знаков в минуту, постепенно ускоряясь до максимальных 190 знаков.

Алексей Крицкий, начальник радиостанции 740 зенитно-ракетного полка:

Выполняли прием азбуки Морзе. Я считаю, что у нашей команды все получилось. Взяли такие скорости, которые на тренировках не брали. Надеемся, что без ошибок получится. Лично у меня на тренировке была скорость 140. В данный момент 160.