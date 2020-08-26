Молодой человек рассказал, как бросал камни в сотрудников милиции: «Азарт какой-то, может. Влияние толпы»

Новости Беларуси. В Следственном комитете продолжаются проверки по фактам организации и участия в массовых беспорядках в разных городах страны. Новые подробности появляются каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 26 августа в ведомстве обнародовали видео, на котором молодой парень рассказывает, как поддался призывам толпы и бросал камни в сотрудников милиции в Бресте. Когда эмоции поутихли, он осознал противоправность своих действий.

Мы сидели с другом моим на бульваре Космонавтов, на аллее. В какой-то момент услышали шум толпы со стороны улицы Машерова. Мы отправились туда и увидели, что там собрались толпы людей, мы пошли к ним. После этого я попал в толпу, и меня ребята какие-то подхватили в сцепку и держали. Стояли напротив сотрудников милиции.

Со стороны, сзади, со спины, было давление физическое, то есть нас подталкивали вперед, и моральное – кричали, чтобы мы шли вперед, не боялись. Азарт какой-то, может. Сама толпа, влияние толпы. И кинул в них два камня – в сторону сотрудников милиции. Кричали: «Давайте, перетаскиваем лавочки, забаррикадируем дорогу, чтобы они не прошли». Я слышал такое.