Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

Новости Беларуси. Сегодня, 17 июня, состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску. Огонь II Европейских игр встретят на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затем факел пронесут по знаковым местам столицы и предприятиям. Торжества охватят весь центр города. В связи с этим в вечернее время будет ограничено движение всех видов транспорта. Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы

Так, 17 июня не удастся проехать от площади Свободы, через проспект Победителей до площади Государственного флага. А утром 18 июня с 11.30 до 14 часов перекроют маршрут по проспекту Независимости от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.