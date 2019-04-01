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Международный экипировочный и аккредитационный центр начал работу в Минске

01 апреля 2019 13:08
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Новости Беларуси. Первый из неспортивных объектов II Европейских игр начал работу 1 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный экипировочный и аккредитационный центр начал работу в Минске -1

Это Международный экипировочный и аккредитационный центр. Необходимость его открытия за 80 дней до начала Игр продиктована тем, что здесь планируют выдать более 40 тысяч аккредитаций.

Международный экипировочный и аккредитационный центр начал работу в Минске -4

Их получат волонтеры, международные и национальные судьи, персонал спортивных объектов, службы безопасности и подрядные организации. Около 18 тысяч аккредитаций будут высланы гражданам иностранных государств, что обеспечит им безвизовый въезд.

Международный экипировочный и аккредитационный центр начал работу в Минске -6

Антон Ляхов, начальник управления по аккредитации фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Аккредитационная карта – это документ, который определяет по роли человека, какие доступы и привилегии у него имеются. Например, для спортсменов это обязательно питание в деревне, которое предоставляется им. Это попадание на сам объект деревни и те спортивные объекты, где они выступают. Также доступы к транспортным системам. У атлетов своя транспортная система, у гостей своя, чтобы они не смешивались.

Международный экипировочный и аккредитационный центр начал работу в Минске -9

Международный экипировочный и аккредитационный центр начал работу в Минске -11

Международный экипировочный и аккредитационный центр начал работу в Минске -13

Международный экипировочный и аккредитационный центр начал работу в Минске -15

# Европейские игры # Антон Ляхов # Фотофакт

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