Международный экипировочный и аккредитационный центр начал работу в Минске

Это Международный экипировочный и аккредитационный центр. Необходимость его открытия за 80 дней до начала Игр продиктована тем, что здесь планируют выдать более 40 тысяч аккредитаций.

Их получат волонтеры, международные и национальные судьи, персонал спортивных объектов, службы безопасности и подрядные организации. Около 18 тысяч аккредитаций будут высланы гражданам иностранных государств, что обеспечит им безвизовый въезд.

Антон Ляхов, начальник управления по аккредитации фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Аккредитационная карта – это документ, который определяет по роли человека, какие доступы и привилегии у него имеются. Например, для спортсменов это обязательно питание в деревне, которое предоставляется им. Это попадание на сам объект деревни и те спортивные объекты, где они выступают. Также доступы к транспортным системам. У атлетов своя транспортная система, у гостей своя, чтобы они не смешивались.