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Возле ЖД-вокзала появились 5 станций для зарядки электромобилей

17 июня 2019 18:29
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Новости Беларуси. 17 июня ряд зеленых автоматов дополнила последняя станция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле ЖД-вокзала появились 5 станций для зарядки электромобилей-1

Разместились они рядом с платной парковкой. Пока зарядить свой автомобиль нельзя. О сроках начала их работы пока говорить сложно. Здесь еще не установлены специальные знаки, разделяющие платную парковку от площадки. Известно, что произвели станции под Минском.

Возле ЖД-вокзала появились 5 станций для зарядки электромобилей-4

# Электромобили # общество # Фотофакт

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