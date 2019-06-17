В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр

Новости Беларуси. Транспортный хаб организован для спортсменов, судей и волонтеров II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отсюда будут курсировать четыре автобусных маршрута и легковые автомобили Geely. Они свяжут все столичные объекты форума – «Минск-Арену», «Чижовка-Арену», Дворец спорта, стадион «Динамо» и студенческую деревню.

На остановках общественного транспорта появились знаки разных цветов с обозначением этих маршрутов. Их можно найти на проспектах Победителей, Независимости и Дзержинского. В столице усилили дежурство сотрудники ГАИ. Основная задача – приучить водителей не выезжать на выделенные полосы для транспорта Игр.

Олег Шкурский, заместитель начальника ОГАИ Московского РУВД:

В случае, если водители заедут на эту полосу, сотрудники сигналом жезла покажут им, что нужно освободить полосу. Если возникнет необходимость, будем привлекать водителей транспортных средств к административной ответственности.