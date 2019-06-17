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Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу

17 июня 2019 18:30
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Новости Беларуси. Строительные работы еще продолжаются: кладут асфальт и озеленяют территорию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу-1

Первая часть модернизации улицы началась еще в 2017 году с прокладки кабельной линии. В 2018 году занимались переносом газопровода, теплотрассы и водопровода. В этом году – ювелирная работа.

Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу-4

Наведение порядка, комфорт как водителей, так и пешеходов, а также обновление светофоров и установка нового освещения. Улицу Макаенка расширили до уровня магистральной. Транспортный поток здесь возрастет вдвое.

Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу-7

Петр Нафранович, заместитель главного инженера ОАО «Трест № 15 Спецстрой»:
Еще остались работы по нанесению дорожной разметки, подключение светофорных объектов. Открыть движение транспорта планируем 21 июня. Окончательно сдавать объект будем сдавать в июле.

# Автодороги Беларуси # общество # Петр Нафранович # Фотофакт

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