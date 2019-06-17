Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу

Новости Беларуси. Строительные работы еще продолжаются: кладут асфальт и озеленяют территорию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первая часть модернизации улицы началась еще в 2017 году с прокладки кабельной линии. В 2018 году занимались переносом газопровода, теплотрассы и водопровода. В этом году – ювелирная работа.

Наведение порядка, комфорт как водителей, так и пешеходов, а также обновление светофоров и установка нового освещения. Улицу Макаенка расширили до уровня магистральной. Транспортный поток здесь возрастет вдвое.