Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу

Новости Беларуси. Строительные работы еще продолжаются: кладут асфальт и озеленяют территорию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Строительные работы еще продолжаются: кладут асфальт и озеленяют территорию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первая часть модернизации улицы началась еще в 2017 году с прокладки кабельной линии. В 2018 году занимались переносом газопровода, теплотрассы и водопровода. В этом году – ювелирная работа.
Наведение порядка, комфорт как водителей, так и пешеходов, а также обновление светофоров и установка нового освещения. Улицу Макаенка расширили до уровня магистральной. Транспортный поток здесь возрастет вдвое.
Петр Нафранович, заместитель главного инженера ОАО «Трест № 15 Спецстрой»:
Еще остались работы по нанесению дорожной разметки, подключение светофорных объектов. Открыть движение транспорта планируем 21 июня. Окончательно сдавать объект будем сдавать в июле.