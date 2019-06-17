«Нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран. Это рекорд!» Как будет работать вещательный центр в Минске

Новости Беларуси. 195 стран будут транслировать II Европейские игры. Для сравнения: первые Игры в Баку посмотрели в 140 государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечивать качественную картинку будет Международный вещательный центр. Именно в Футбольном манеже во время соревнований будут координировать работу телевизионных бригад и технических служб, обрабатывать видеосигнал, который получат правообладатели по всему миру. Кроме того, здесь же создадут архив с самыми яркими моментами. В международной команде – профессионалы из 25 стран. Среди них есть и белорусы.

Маноло Ромеро, исполнительный директор компании ISB (Испания):

Я счастлив, что в ближайшие дни то, что мы планировали и организовывали на протяжении нескольких месяцев, станет реальностью. Сейчас, например, здесь происходит тренинг с участием молодежи из Минска, которая помогает нам на проекте. Мы гордимся, что нам удалось собрать такую команду профессионалов. На финальном этапе нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран, которые купили права на трансляцию. Это рекорд! И мы надеемся, что Беларусь станет более узнаваемой в мире благодаря этому событию. «Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида