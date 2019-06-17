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«Будут штрафовать». В каких местах запретят курить на II Европейских играх

17 июня 2019 10:03
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«Беларусь против табака» – именно так называется акция, которая проходит в эти дни в нашей стране. Консультации, работа телефонов доверия, праздники и ярмарки здоровья, тематические вечеринки и даже дискотеки. Специалисты делают всё возможное, чтобы привлечь внимание к проблеме. II Европейские игры пройдут как мероприятие, свободное от табака.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» – Анастасия Косова.

Бросить курить: куда обратиться?

Расскажите об особенностях акции на II Европейских играх. В каких местах будет запрещено курить?

Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
У нас будет большое количество болельщиков из нашей страны, будут люди, которые приедут специально в Беларусь для того, чтобы увидеть эти международные соревнования. И для того, чтобы показать, что Беларусь является страной, в которой очень важно ведение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек, мы провозгласили эти II Европейские игры как соревнование, свободное от табака. Это означает, что в их рамках будут реализовываться два вида мероприятий. Первое – это ограничение потребление табака, причём употребление в широком смысле этого слова. В рамках Европейских игр будет запрещено употребление курительных, некурительных табачных изделий, электронных систем курения, а также систем нагревания табака.

Ограничения будут действовать на непосредственно объектах проведения Игр, также будет действовать ограничение в барах, ресторанах, кафе, на территории, прилегающей к спортивных объектам, в гостиницах, где будут размещаться гости II Европейских игр, в такси.

Если мы говорим о общепите, то курение будет запрещено на самой территории, но будут организованы специальные места для курения. Если мы говорим непосредственно о спортивных объектах, о фан-зонах, то сейчас ведётся диалог с дирекцией II Европейских игр, чтобы организовать специальные места для потребления табака, потому что на данный момент все объекты являются зонами, свободными от табака, курить абсолютно запрещено всю табачную продукцию.

«Будут штрафовать». В каких местах запретят курить на II Европейских играх-1

Кто за этим будет следить? Что будут делать, если человек курит в запрещённом месте?

Анастасия Косова:
Будут штрафовать. Мы предусмотрели эти вопросы для того, чтобы не было путаницы, чтобы не было каких-то неприятных моментов для болельщиков, для зрителей и людей, которые хотят активно провести эти Игры. Специально для этого подготавливались волонтёры, которые были распределены между объектами, их более 8 000. Наша организация участвовала в подготовке этих волонтёров.

Волонтёры будут следить, чтобы нарушение запрета табакокурения не происходило. Но если такое будет, они будут подходить к людям и обращаться, в зависимости от того, на каком языке разговаривает человек: русском или английском, будут объяснять, что здесь курение запрещено и будут направлять туда, где курение это возможно.

Если люди не смогут отреагировать, не захотят, то им будет рассказано о том, что есть определённые штрафные санкции, которые действуют на территории нашей страны. Если они не пожелают придерживаться этих правил, к ним будет применена мера административного воздействия через специалистов МВД.

«У нас достаточно хороший прогресс». Белорусы стали меньше курить

# Европейские игры # Здоровье # Анастасия Косова # Фотофакт

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