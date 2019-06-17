«Будут штрафовать». В каких местах запретят курить на II Европейских играх

«Беларусь против табака» – именно так называется акция, которая проходит в эти дни в нашей стране. Консультации, работа телефонов доверия, праздники и ярмарки здоровья, тематические вечеринки и даже дискотеки. Специалисты делают всё возможное, чтобы привлечь внимание к проблеме. II Европейские игры пройдут как мероприятие, свободное от табака.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» – Анастасия Косова.

Бросить курить: куда обратиться?

Расскажите об особенностях акции на II Европейских играх. В каких местах будет запрещено курить?

Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

У нас будет большое количество болельщиков из нашей страны, будут люди, которые приедут специально в Беларусь для того, чтобы увидеть эти международные соревнования. И для того, чтобы показать, что Беларусь является страной, в которой очень важно ведение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек, мы провозгласили эти II Европейские игры как соревнование, свободное от табака. Это означает, что в их рамках будут реализовываться два вида мероприятий. Первое – это ограничение потребление табака, причём употребление в широком смысле этого слова. В рамках Европейских игр будет запрещено употребление курительных, некурительных табачных изделий, электронных систем курения, а также систем нагревания табака.

Ограничения будут действовать на непосредственно объектах проведения Игр, также будет действовать ограничение в барах, ресторанах, кафе, на территории, прилегающей к спортивных объектам, в гостиницах, где будут размещаться гости II Европейских игр, в такси.

Если мы говорим о общепите, то курение будет запрещено на самой территории, но будут организованы специальные места для курения. Если мы говорим непосредственно о спортивных объектах, о фан-зонах, то сейчас ведётся диалог с дирекцией II Европейских игр, чтобы организовать специальные места для потребления табака, потому что на данный момент все объекты являются зонами, свободными от табака, курить абсолютно запрещено всю табачную продукцию.