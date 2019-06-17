«Хочу увидеть серьёзных спортсменов». Болельщики II Европейских игр рассказали, на какие виды спорта приобрели билеты

Новости Беларуси. Уже совсем скоро лучших легкоатлетов нашей сборной можно будет во всей красе увидеть на минском стадионе «Динамо», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Эльвира Герман, например, будет участвовать, но и остальных наших спортсменов 100%-но можно будет увидеть на трибунах, они явно придут поболеть за свою команду. Легкая атлетика в своем обновленном формате представляет огромный интерес, и билеты на этот вид разлетаются быстро. На самом деле на играх будет много классных видов спорта. Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы

Одним из первых билеты на Европейские игры увидел сам и показал зрителям нашего телеканала талисман состязаний – Лесик. Дав тем самым старт продаж квитков в яркое лето. 12 объектов, более 4000 атлетов из 50 стран Старого Света, 200 комплектов наград, 15 видов спорта, состязания в девяти из них станут квалификационными к Олимпиаде в Токио, а соревнования по бадминтону, боксу, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ пройдут в ранге чемпионатов Европы. Пропустить такое уважающий себя болельщик просто не может. Вот и наша героиня Татьяна, постоянно проживающая на Канарских островах, свой отпуск решила провести на родине, посетив Европейские игры.

Татьяна Копанцова, болельщица:

Очень рада, что сейчас, в эти даты, нахожусь Минске. Я специально планировала отпуск на время Европейских игр. Упускать такой шанс невозможно. Буду болеть за наших. Постараюсь посетить как можно больше соревнований, потому что мне это интересно. В прошлом сама занималась. Конечно, мой вид спорта здесь не представлен. Хочу увидеть настоящую борьбу, хочу увидеть серьезных спортсменов. Я, наверное, схожу на несколько видов. И легкую атлетику мне интересно посмотреть, и традиционные виды спорта: велошоссе, велотрек. Поскольку мы здесь около «Чижовка-Арены», я не пропущу карате, тем более что моя племянница занимается карате. Буду болеть активно: с флагами, лозунгами и дудками!

Встретили мы у билетных касс и юных спортсменок. Они не торопились покупать билеты, пока шла школьная пора, а сейчас, во время летних каникул, улучили денек и направились в кассы. Кристина выбрала для своего физического развития рукопашный бой. Говорит, что не считает этот вид спорта «недевчачьим». Думает, что он поможет ей закалить характер и развить силу воли. Эльвира же успешно занимается карате, поэтому неудивителен ее интерес к этой уже олимпийской дисциплине.

Эльвира Угольник, болельщица:

Я пойду болеть на все дни. Мне очень интересно наблюдать за борьбой, за тем, как будут сражаться европейские лидеры. Я уже купила билеты и обязательно расскажу ребятам, с которыми я занимаюсь, и мы пойдем болеть вместе.

Кристина Зносок, болельщица:

Болеть, конечно, я буду за Беларусь. Мне нравится легкая атлетика, дзюдо и велоспорт. Купить билет можно и не выходя из дома – через интернет. Но есть те, кому хочется обладать не электронной, а именно бумажной версией квитка, к слову, оформленного очень красочно.